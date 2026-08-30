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KTO'dan ekonomik netlik çağrısı

KTO'dan ekonomik netlik çağrısı
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Kayseri Ticaret Odası ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Gülsoy, yüksek finansman maliyetleri ve artan giderlerin üreticiyi zorladığını belirterek, iş dünyasının sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomiye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odada gerçekleştirilen toplantıya, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, meclis ve komite üyeleri ile meclis başkanlık divanı üyeleri katıldı.

Toplantıda odanın ağustos ayı faaliyetleri değerlendirilerek, gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Gülsoy, burada yaptığı konuşmada, yüksek finansman maliyetleri ve artan giderlerin üretici üzerindeki yükünü artırdığını belirtti.

Sanayici ve tüccarın faaliyetlerini sürdürebilmesi, istihdamını koruyup büyütebilmesi için ekonomik netliğe ve güven ortamına ihtiyaç duyduğunu kaydeden Gülsoy, "İş dünyası olarak şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey dirençli, öngörülebilir ve maliyetleri yönetebildiğimiz sürdürülebilir bir zemindir. Bir sanayicinin, bir tüccarın işini sürdürebilmesi, istihdamını koruyup büyütebilmesi için her şeyden önce ekonomik netlik ve güven ortamına ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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