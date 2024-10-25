Kayseri Şeker Fabrikası 1 Milyar Lira Zarar Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti iktidarında kar eden hiçbir kamu kuruluşu kalmadığını, Kayseri Şeker'in milyar lira zarar ettiğini belirterek, "AKP'nin yıllardır uyguladığı yanlış politikalar ve liyakatsiz atamalar, tarım ve sanayi kuruluşlarımızı iflasın eşiğine getirmiştir. Kayseri Şeker'deki bu tablo, bir dönemin kar eden dev şirketlerinin nasıl zarara sürüklendiğinin açık bir örneğidir" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Şeker'in 2024 yılına dair finansal verilerinin, AK Parti'nin tarım ve sanayi politikalarının başarısızlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Adem, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük şeker üreticilerinden olan Kayseri Şeker'in 1 milyar lira zarar etmesine şaşırmadık. Kayseri Şeker Fabrikası'nın 2024 yılı 1'inci çeyrek finansal raporları Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklandı. Raporlara göre, fabrikanın hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalmış, öz kaynakları ise sadece üç aylık bir dönemde yüzde 3,7 oranında düşüş göstermiştir. Bu tablo, kötü yönetimin sonucudur ve AKP'nin ülkemizde başarıyla yönettiği bir tane kamu kuruluşu bile kalmadığının en somut göstergesidir.

"Kayseri Şeker'in gerçek sahipleri olan çiftçiler yine mağdur edilmiştir"

Kayseri Şeker gibi stratejik öneme sahip bir kuruluşun zarar açıklaması elbette ki kaçınılmazdı. 2024 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda alınan kararlar da bu kötü gidişatın bir yansımasıdır. Yönetim kurulu üyelerine yüzde 66,7 oranında maaş zammı yapılırken, pancar üreticilerine verilen fiyat artışı yalnızca yüzde 28 olmuştur. Çiftçiler haklı olarak soruyor: Kendi maaşlarına yüzde 66,7 zam yaparken pancar alım fiyatına neden aynı oranı uygulamadılar? Bu fabrikanın gerçek sahipleri olan çiftçiler yine mağdur edilmiştir. Yönetim kurulu, kendini önceleyip çiftçinin emeğini hiçe saymıştır. Böylesine yönetilen bir kurumun zarar etmesi de kaçınılmaz olmuştur.

Şirketin zarara uğramasının temel nedeni finansman giderleridir. Başka bir deyişle, yüksek faiz ödemeleridir. AKP iktidarının ekonomiyi yönetememesi, faiz oranlarının yükselmesine ve kamuya ait bu stratejik kuruluşların finansman maliyetlerinin patlamasına neden olmuştur. Şirketlerin kasası eriyor, çiftçilerin cebinden daha fazla para çıkıyor. Ama yönetim bu süreçte kendi gelirlerini artırmaya devam ediyor. AKP'nin kontrolündeki bir şirketin zarar etmesi ve kötü yönetilmesi zaten kimseyi şaşırtmıyor.

"AKP, kendi yandaşlarını zengin ederken, emekçiyi zor durumda bırakmaya devam ediyor"

Tarım sektörü, şeker fabrikaları ve benzeri kritik öneme sahip kuruluşlar stratejik yönetim gerektirir. Ancak AKP'nin yıllardır uyguladığı yanlış politikalar ve liyakatsiz atamalar, tarım ve sanayi kuruluşlarımızı iflasın eşiğine getirmiştir. Kayseri Şeker'deki bu tablo, bir dönemin kar eden dev şirketlerinin nasıl zarara sürüklendiğinin açık bir örneğidir. Bu durum, yalnızca çiftçilerin değil, tüm ülkenin refahına ve ekonomisine darbe vurmaktadır. AKP, kendi yandaşlarını zengin ederken, çiftçiyi, emekçiyi ve halkı zor durumda bırakmaya devam ediyor. Kayseri Şeker'in 1 milyar liralık zararı bunun en somut kanıtıdır."