Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde Hüseyin Akay Güven Tazeledi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde Hüseyin Akay Güven Tazeledi
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 72. Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hüseyin Akay, 11 bin 28 oy alarak güven tazeledi. Genel kurulda Akay, kooperatifin önemli bir dayanışma örneği olduğunu belirtti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 72. Seçimli Genel Kurulu'nda Hüseyin Akay güven tazeledi.

RHG Enertürk Stadyumu'nda düzenlenen genel kurulda çiftçiler, oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Akay ve beraberindeki heyet, tribünleri gezerek çiftçileri selamladı.

Burada konuşan Akay, stadyumu dolduran çiftçilere teşekkür etti.

Kooperatifin yalnızca bir ticari oluşum değil, aynı zamanda büyük bir aile ve dayanışma örneği olduğunu ifade eden Akay, fabrikanın geçmişte yaşadığı sıkıntılı günlere değindi.

Kayseri Şeker'in bugün Türkiye'nin gururu, sektörünün parlayan yıldızı olduğunu belirten Akay, "Bu sizin eseriniz, sizin gücünüzdür. Kayseri Şeker, bugün 6 ilde, 40 ilçede, 450 köyde, 15 bine yakın çiftçimizin alın teriyle büyüyen, 4 bin 500 çalışanıyla bir ordu gibi, 3 fabrikası ve 7 şirketiyle devasa bir çınar oldu." ifadelerini kullandı.

Genel kuruldaki seçimde mevcut başkan Hüseyin Akay 11 bin 28 oy alırken, diğer aday Ömer Demir ise 4 bin 382 oy aldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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