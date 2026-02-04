Haberler

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, "Sanayici Memnuniyet Anketi" sonuçlarını paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, 2025 yılı Sanayici Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre sanayicilerin memnuniyet oranının yüzde 97,8 olduğunu açıkladı. Yalçın, hızlı ve kaliteli hizmet sunmanın sonuçlarının memnuniyet anketlerinde görüldüğünü belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "2025 yılı Sanayici Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre sanayicilerin yüzde 97'yi aşan memnuniyet ortaya koyduğunu bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce başlatılan "Sanayici Memnuniyet Anketi" çalışmasının 2025 yılı verilerinin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Sanayicilerin sundukları hizmetlerin bütün olarak ele alındığı anket çalışmasında bir yılı daha başarı ile geride bıraktıklarını aktaran Yalçın, "Hızlı, doğru ve kaliteli hizmet sunma çabalarımızın sonuçları memnuniyet anketlerinde ortaya çıktı. Yüzde 97,8'lik memnuniyet oranı Kayseri OSB Yönetimi olarak bizleri gururlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Anket sonuçlarını, sanayiciye sunulan hizmetin kalitesinin çıtasını yükseltmeyi başardıklarının kanıtı olarak gördüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen ve etki alanı sanayicilerimiz olan hizmetlerin yarattığı memnuniyet ölçümlerinin 2025 yılı sonuçlarını aldık. Sanayicilerimizle yüz yüze veya telefon yoluyla yaptığımız anketler sonucunda, hizmet aldıkları birimimizle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları, aldıkları hizmetin yeterliliği, sonuca ulaşma süresi ve benzeri konulara ilişkin görüşlerine başvurduk. Aldığımız cevaplar ve elde edilen veriler, Kayseri OSB sanayicisine sunduğumuz hizmetin kalitesinin çıtasını yükseltmeyi başardığımızın kanıtıdır."

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı

Önüne kattığını sürükledi, manzarayı gören mest oldu
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı

Önüne kattığını sürükledi, manzarayı gören mest oldu
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Ailesi ve arkadaşları yasta! Okulda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi