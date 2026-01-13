Kayseri Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurula, Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları, genel müdürler ve çok sayıda kent konseyi üyesi katıldı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri seçilen ve Altın Bayrak kazanan bir şehir olmasının yanında, Dünya Spor Başkenti adayı olması için de başvuru yaptıklarını belirtti.

TÜRKSOY'un kültür başkenti olarak seçilme yönündeki gayretlerine ve başvurularına da değinen Büyükkılıç, Kayseri'nin bu noktada liyakati, kadim geçmişi ve altyapısı ile en uygun şehir olduğunu paylaştıklarını kaydetti.

Kent Konseyi'nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Büyükkılıç, "Serdar başkanımızın, gerçekten şehrimize emeği geçmiş deneyimi ve birikimiyle insani yaklaşımı bizler için bir şans olduğunu da buradan paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünün yaklaştığını anımsatan Başkan Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak dirençli şehirler oluşturma yönünde çok fazla gayret göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ise Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, konseyin 150'ye yakın rapor hazırladığını ve Büyükşehir Belediyesi ile paylaştıklarını belirtti.