Kayseri Kariyer Merkezi, ocak ayında 269 kişiye iş imkanı sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, ocak ayında 269 kişiye istihdam sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, geçen ay 269 kişinin istihdamına aracılık etti.

Bir aylık süreçte 47 bin 772 kısa mesaj yönlendirilirken, merkezde başvuru sayısı 448, ilan sayısı 280 ve talep edilen işçi sayısı ise 947 olarak gerçekleşti.

Merkez, işveren ve işçilere yönelik konularına göre danışmanlık yaparak bilgilendirmeyi de sürdürüyor.