Kayseri Kariyer Merkezi, ocak ayında 269 kişiye iş imkanı sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kariyer Merkezi, ocak ayında 269 kişinin istihdamına yardımcı oldu. Merkez, 47 bin 772 kısa mesaj yönlendirmesi yaparken, toplam 448 başvuru ve 280 ilan aldı. Ayrıca, işçi talebi 947 olarak kaydedildi.

Merkez, işveren ve işçilere yönelik konularına göre danışmanlık yaparak bilgilendirmeyi de sürdürüyor.

