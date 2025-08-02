Kayseri Havalimanı Yolunda 20 Milyon Lira Yatırım Yapıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 20 milyon 400 bin lira maliyetle gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı. 12 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilenen bulvar, havalimanına ulaşımı kolaylaştıracak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin havalimanı yolunu doğrudan etkileyen Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 20 milyon 400 bin lira maliyetle gerçekleştirdiği asfalt çalışması tamamlanarak hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Havaalanına ulaşımı sağlayan ve kentin en çok kullanılan ana arterlerden biri olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, 12 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vatandaşlardan Hasan Ali Kural, yapılan yolu çok beğendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Şevket Akın ise ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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