Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü'nden Yeni İzcilere Kamp
Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, izciliğe yeni başlayan erkek aday izciler için kısa süreli kulüp kampı düzenledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19-21 Eylül tarihleri arasında Erciyes Dağı Kalender Cami mevkisinde, 2 gece 3 günlük kulüp kampı gerçekleştirildi.
Kampta izcilere, izciliğin tarihçesi, temel prensipleri ve izci selamı konulu dersler verildi.
Yürüyüş teknikleri ve izci malzemelerinin tanıtımının uygulamalı öğretildiği kampta, Erciyes Dağı yürüyüş faaliyeti de yapıldı.
Aşamasını tamamlayan izciler için yemin töreni düzenlenerek, kulüp fularları takıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel