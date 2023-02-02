Kayseri'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı. E.D. yönetimindeki 38 GH 431 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda, H.T. idaresindeki 38 HT 166 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan D.T, Y.T. ve bebek L.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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