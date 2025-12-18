Haberler

Kayseri'deki Çocuk Cezaevi'nde Yeşilay ERVA Spor Okulu açıldı

Güncelleme:
Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Çocuk Cezaevi'nde, Yeşilay Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulu törenle açıldı.

Cezaevinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa katılan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye örnek olacak kıymetli bir çalışmada ilk adımın atıldığını söyledi.

Bu güzel çalışmanın büyük neticeler vereceğini belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Çok kardeşimizin hayata tutunmasına, daha güzel, daha mutlu, daha huzurlu bir hayat yaşamasına yardımcı olacak. Bu projeden yana çok çok ümitliyiz, çok heyecanlıyız. İnşallah bütün Türkiye'ye, belki dünyaya örnek olacak. Büyük bir devrimin, büyük bir hareketin başlangıcı bugün olmuş olur. İyilerle beraber olmak çok önemli. Dolayısıyla buradan çıktığınızda hep iyilerle beraber olmaya gayret ederseniz, iyi insanların olduğu ortamlara girmeye gayret ederseniz inşallah hem bu dünyada hem ahirette cenneti yaşamış, cennete layık insanlardan olmuş olursunuz. Vatanın da milletin de sizin sağ kalmanıza ihtiyacı var, iyi kalmanıza ihtiyacı var, bağımsız kalmanıza ihtiyacı var, doğru kalmanıza ihtiyacı var. Siz iyi oldukça bu vatan iyi olacak, siz güzel oldukça bu vatan güzel olacak. Bizim size her zamankinden, gençlerimize, geleceğimize, geleceğimizin iyiliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin."

"Buradan çıkan sporcuların Türk bayrağını şampiyonalarda dalgalandıracağına inanıyorum"

Vali Gökmen Çiçek ise 64'üncü ERVA Spor Okulu'nu Yeşilay olarak Çocuk Cezaevi'nde açtıklarını söyledi.

Yeşilay'ın önderliğinde seferberlik ruhu içerisinde bağımlılığa karşı mücadele başlattıklarını vurgulayan Çiçek, buradan çıkan sporcuların Türk bayrağını şampiyonalarda dalgalandıracağına inandığını belirtti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da yaptıkları etkinliklere ve faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

Yeşilay ile koordineli şekilde çalıştıklarını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Başsavcılığımız ile Yeşilay Kayseri Şubemiz arasında, bu kurumda kalan çocukların bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi, sağlıklı yaşam becerilerinin geliştirilmesi, rehabilitasyon sürecine olumlu katkıları olması amacıyla Yeşilay Kulübü odası kurulması ve burada çocukların bağımlılık ve madde kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmişti. Bugün artık ete kemiğe büründü. ???????ERVA Spor Okulları Projesi'ni de ceza infaz kurumumuzda uygulamak için bir birliktelik, işbirliği yaptık. Bugün de inşallah bunun açılışını hep beraber birazdan gerçekleştireceğiz. Bu projenin çocuk cezaevi infaz kurumunda uygulanarak, burada kalan çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olunması, suçluluk duygusundan arındırılması, yetenekli çocukların keşfedilerek başarılı bir sporcu vasfına haiz olması amacıyla spor eğitimi ve etkinlikleri yapılması hedeflenmektedir."

Konuşmaların ardından Yeşilay Kulübü ve Yeşilay ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Cezaevindeki çocukların, 17 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker için gölge gösterisi düzenlediği programda, Dinç ve Çiçek'e cezaevindeki mahkumların yaptığı el işlemeli ürünler hediye edildi.

Programa, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, il protokolü ve cezaevindeki çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
