Kayseri'de yabani hayvanların saldırısına uğrayan keçilerden 6'sı telef oldu, 5'i kayboldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir besicinin ağılda yabani hayvanların saldırısına uğraması sonucu 6 keçi telef oldu, 5'i ise kayboldu. Besici Tamer Gültop, olayın ardından keçilerini aramaya devam etti.

Şirintepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bir besiciye ait ağılda keçi ve koyunlar yabani hayvanların saldırısına uğradı.

Bölgeye giden besici Tamer Gültop, ağıldaki keçilerinden 6'sını telef olmuş buldu. Hayvanlarını sayan besici 5 keçisinin ise kaybolduğunu tespit etti.

Tamer Gültop, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağılında yaklaşık 60 keçi ve koyunu olduğunu söyledi.

Sabaha karşı komşusunun arayarak ağılda gürültüler duyduğunu söylemesi üzerine hayvanlarına bakmaya geldiğini belirten Gültop, şunları kaydetti:

"Geldiğimde hayvanlarımın 6 tanesinin telef olduğunu, 5'inin ise kaybolduğunu gördüm. Büyük ihtimalle köpek ya da kurt saldırısına maruz kaldık. Hayvanlarımızın bazıları boğazından, bazıları da gövdelerinden, yumuşak yerlerinden zarar görmüş."

Geçimini keçi sütü satarak sağladığını anlatan Gültop, talihsiz bir olay yaşandığını dile getirdi.

Gültop, bölgede kayıp keçilerini aramaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
