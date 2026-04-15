Kayseri'de 360 ton tohum dağıtılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek törende, nadasa bırakılan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla 360 ton tohum dağıtılacak. Proje kapsamında tohumların yüzde 50'si hibe olarak üreticilere sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yarın tohum dağıtım töreni düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nadasa bırakılan ve atıl durumda bulunan tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve üretimin artırılması amacıyla yüzde 50 hibeli tohum desteği sağlanacak proje kapsamında, 200 ton nohut, 100 ton aspir ve 60 ton 4'lü karışım yem bitkisi olmak üzere 360 ton tohum dağıtılacak.

Belediye tarafından temin edilen tohumun maliyeti yaklaşık 19 milyon 320 bin lira olurken, bu bedelin 9 milyon 660 bin lirası yüzde 50 hibe kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Projenin yüzde 50'lik kısmı ise üreticiler tarafından karşılanacak ve çiftçiler böylece yüzde 50 hibe destekli tohum almış olacak.

Yarın saat 13.30'da Kadir Has Kültür Merkezi otoparkında düzenlenecek törenle, tohum dağıtımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinden beklenen haber geldi

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan'ın kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
İnfial yaratan görüntü: 18 yaşındaki genç kıza yapılanlar ülkeyi karıştırdı

18 yaşındaki genç kıza yapılanlar ülkeyi karıştırdı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan'ın kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı