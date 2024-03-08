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Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde Miçing Ayini Düzenlendi

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Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "miçing" ayini düzenlendi.

Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "miçing" ayini düzenlendi.

Caferbey Mahallesi'ndeki kilisede gerçekleştirilen ayine, farklı illerden gelen Ermeni asıllı Türk vatandaşları katıldı.

Papaz Natan Arabyan tarafından yönetilen ayine katılanlar mum yakarak dua etti.

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Kayseri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, gazetecilere yaptığı açıklamada, miçing ayininin, Paskalya Bayramı'nda tutulan "Büyük Oruç"un tam ortasına denk gelen zaman diliminde yapıldığını söyledi.

Her yıl Kayseri'nin ardından İskenderun ve Hatay'daki kiliselere de gittiklerini belirten Toker, "Ancak 6 Şubat'ta yaşanan asrın depreminden sonra gidemez olduk, maalesef oradaki yerler çok büyük hasar aldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda oralarda tadilat olursa devam edeceğiz. Şükür buraya her yıl geliyoruz, ayinimizi yapıyoruz. İnsanların çoğunluğu İstanbul'dan ama Anadolu'dan gelenler de var. Eskilerimizi, atalarımızı anıyoruz, ölmüşlerimizin ruhu için dua ediyoruz." diye konuştu.

Toker, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin de "Gazze'de kardeşlerimize yapılan zulmü şiddetle kınıyoruz. Kilise çıkışına doğru biz de Gazze'deki şehitler için burada dua edeceğiz. Kesinlikle kınıyoruz yapılanları." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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