Kayseri'de sulama sistemleri malzemesi taşıyan tırın devrildiği kazada amca yaralandı, yeğeni hayatını kaybetti

Konya'dan Sivas'a sulama sistemleri malzemesi taşıyan tır, Kayseri - Sivas kara yolu Güneşli mevkisinde devrildi. Kazada sürücü yaralandı, yeğeni ise hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol, çevreye saçılan malzemeler nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı.