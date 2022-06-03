Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

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Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Belsin Mahallesi Eren Yıldırım Bulvarı'nda yürüyen E.M'ye, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobilden silahla ateş edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan E.M. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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