Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Belsin Mahallesi Eren Yıldırım Bulvarı'nda yürüyen E.M'ye, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobilden silahla ateş edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan E.M. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.