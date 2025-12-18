Haberler

Büyükşehir Belediyesinden 35 milyon 579 bin liralık yatırım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi çevresinde sosyal ihtiyaçları karşılayacak ve spor yapılacak yeni projelere devam ediyor. 35 milyon lira maliyetle yeşil alan ve spor alanları oluşturuluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Şehir Hastanesi çevresine vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı ve spor yapabilecekleri projeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde şehrin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yatırımlar sürüyor.

Bu kapsamda toplam 35 milyon 579 bin lira maliyetle Şehir Hastanesi çevresine, 36 bin metrekare yeşil alan, 20 bin metrekare parke yürüyüş yolu, 1200 metrelik akrilik kaplama koşu pisti, 30 kamelya, 1 açık hava basketbol sahası, 4 çocuk oyun alanı ve 4 açık hava aletli spor alanı yapılacak.

Öte yandan, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bölgeye 1250 çınar, atlas sediri, ıhlamur, mavi ladin, leylandi, süs eriği ve süs kirazı gibi yapraklı, ibreli, çalı ve şekilli bitki dikimi yaptı.

???????Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı

Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!

Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
title