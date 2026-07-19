Haberler

Kayseri'de hal kompleksinde temizlik çalışması yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında hijyen standartlarını artırmak için sebze ve meyve hali kompleksinde detaylı temizlik çalışması yaptı. Periyodik olarak sürdürülen çalışmalarla esnaf ve vatandaşlara daha sağlıklı bir ortam sunulması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında hijyen standartlarını artırmak amacıyla sebze ve meyve hali kompleksinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, hal içerisindeki ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlendi.

Periyodik olarak sürdürülen temizlik çalışmalarıyla yaz aylarında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, hal esnafı ile vatandaşlar için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ve alışveriş ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürü Oğuzhan Duymaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Hal Kompleksi'nin kapsamlı şekilde temizlendiğini belirtti.

Yaz döneminde hal esnafına daha temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak amacıyla periyodik temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Duymaz, tesis genelinde hijyen standartlarını üst seviyede tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kayseri Hal İşletmesi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Taşpınar ise Büyükşehir Belediyesinin temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uygulamanın hijyen açısından önemli katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp

Denizde korkunç kaza! Çarpışmanın etkisiyle gemi personeli kayboldu
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Sürüler halinde geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
'Çok kazanıyorlar' diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt

Bu görüntüyü paylaşıp isyan etti: Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

Başkenti 41 füze ve 125 İHA ile yangın yerine çevirdiler
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor

Milyonlarca emekliyi sevindirecek karar bu hafta çıkacak