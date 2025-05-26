Kayseri'de Mobilya Atölyesinde Yangın, İtfaiye 2 Saatte Söndürdü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın, bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı ve atölye ile deposunun büyük bölümünü etkiledi.
KAYSERİ'de mobilya üretiminin yapıldığı atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 00.10 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi, Sivas Bulvarı üzerinde bulunan mobilya üretiminin yapıldığı atölyede çıktı. Yangın bilinmeyen nedenle çıkarken, büyüyen alevler atölye ve deposunun büyük bölümünü kapladı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı.
Polis, atölye ve deponun kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel