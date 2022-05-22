Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de halı saha maçı sonrasında çıkan kavgada, silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de halı saha maçı sonrasında çıkan kavgada, silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.K. ile O.Ç. Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde bir halı sahadaki maçın ardından tartıştı.

Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak'ta karşılan ikili yeniden tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.Ç, av tüfeğiyle E.K'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan E.K, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title