Kayseri'de forkliftle kepenk ve camları kırılan kuyumcudan hırsızlık yapıldı
Kayseri'nin İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kuyumcu, çalıntı forkliftle kepenk ve camları kırıldıktan sonra yaklaşık 150 gram altın çalındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Kayseri'de çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kepenk ve camları kırılan kuyumcudan altın çalındı.

İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta bulunan bir kuyumcuya, çalıntı olduğu değerlendirilen bir forkliftle kepenk ve camları kırılarak girildi.

İş yerinin alarm sisteminin devreye girmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kuyumcunun tezgahından yaklaşık 150 gram altının çalındığını tespit eden ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
