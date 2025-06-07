Kayseri'de Kurban Bayramı'nda Kasaplarda Yoğunluk

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda Kasaplarda Yoğunluk
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Kurban Bayramı'nın 2. gününde Kayseri'de kasaplarda kıyma ve sucuk yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kasaplar gece geç saatlere kadar çalışarak, etleri kıyma ve sucuk haline getiriyor.

KAYSERİ'de, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde kıyma ve sucuk yaptırmaya gelen vatandaşlar, kasaplarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde kasaplarda yoğunluk yaşandı. Kurban için kestikleri etleri, kıyma ve sucuk yaptırmak için kasaplara getiren vatandaşlar sıra oluşturdu. Ayrıca çekilen kıymalar, özel baharatlarla yoğurularak sucuk yapıldı. Kasap Mehmet Dayıoğlu, "Kurban Bayramı'nda ilk gün büyükbaş hayvanların parçalanması ve eşit bir şekilde paylaştırma işlemini gerçekleştirdik. İkinci günü ise ilk günden alıp soğuk hava depolarında beklettiğimiz koyunların parçalamasını yapıyoruz. Sonraki süreçte de sucuk dolumu yapıyoruz. Vatandaşlar etini getiriyor. Özel karışımla sucuklarını yapıyoruz. İşlerimiz iyi. Biz yaklaşık 10 gün doluyuz. Gece saat 02.00'lere kadar çalışıyoruz" diye konuştu.

Babası Mehmet Dayıoğlu ile birlikte çalışan Mustafa Dayıoğlu ise "Yıllardır her kurbanda babamla kıyma çekimi yapıyoruz. Gelen herkes için teşekkür ediyoruz. Bu sene hem koyun hem te boğa bakımından imkanlar zor. Allah herkese yardımcı olsun. Bütün Müslümanlar için zor bir zaman" ifadelerini kullandı.

'KIYMA ÇEKİMİ YAPTIRMAYA GELDİK'

Babasıyla kıyma çektiremeye gelen Yusuf Emre "Ailemle birlikte kıyma çekimi yaptırmaya geldik. Kıyma sırası beklerken yoğunluk yaşanıyor. Sucuk dolumu yaptıracağız. Allah herkese güzel bayramlar geçirmeyi nasip etsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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