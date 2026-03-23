Kayseri'de "Kökbörü Oyunları Erciyes 2026" organizasyonu yapılacak

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde "Kökbörü Oyunları Erciyes 2026" organizasyonu düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Spor AŞ'nin paydaş olduğu organizasyonda atlı spor tutkunları bir araya gelecek.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilecek organizasyon, 28 Mart Cumartesi günü düzenlenecek.

Cesaret, güç ve dayanışmanın ön plana çıkacağı organizasyonda, ata sporu kökbörünün kadim kültürünü günümüze taşıyarak, spor tutkunlarına güzel bir atmosfer sunmak hedefleniyor.