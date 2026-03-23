Kayseri'de "Kökbörü Oyunları Erciyes 2026" organizasyonu yapılacak

Güncelleme:
Kayseri'de Erciyes Dağı'nda, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından 'Kökbörü Oyunları Erciyes 2026' organizasyonu düzenlenecek. Etkinlik, 28 Mart Cumartesi günü atlı spor tutkunlarını bir araya getirecek.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde "Kökbörü Oyunları Erciyes 2026" organizasyonu düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Spor AŞ'nin paydaş olduğu organizasyonda atlı spor tutkunları bir araya gelecek.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilecek organizasyon, 28 Mart Cumartesi günü düzenlenecek.

Cesaret, güç ve dayanışmanın ön plana çıkacağı organizasyonda, ata sporu kökbörünün kadim kültürünü günümüze taşıyarak, spor tutkunlarına güzel bir atmosfer sunmak hedefleniyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket
Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu

Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Yok böyle karşılama! Dünyaya resmen gözdağı verdiler
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Bakan Çitçi'nin Türkiye'de örnek aldığı isim: Bir gün onun gibi olmak isterim

İşte Bakan Çiftçi'nin idolü: Bir gün onun gibi olmak isterim