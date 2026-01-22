Kayseri Büyükşehir Belediyesinden, kırsal mahallelere 108 milyon liralık kilit parke yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 2025 yılı boyunca 108 milyon lirayı aşan bir bütçeyle 290 bin 917 metrekare stabilize yolu kilitli parkeyle kapladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki altyapı çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda gçene yıl içerisinde 290 bin 917 metrekarelik alanda gerçekleştirilen kilit parke döşeme çalışmaları için 85 milyon 928 bin 962 lira kaynak kullanıldı.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine ait Gülveren Kilitli Parke Üretim Tesisleri'nde ise 22 milyon 995 bin 720 lira maliyetle 87 bin 105 metrekare kilitli parke üretildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şehir merkezimizde ne yapıyorsak, kırsal mahallelerimizde de aynısını yapıyoruz. Kırsalda yol, ulaşım, üretim ve yaşam kalitesidir. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.