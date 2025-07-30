Kayseri'de Hububat Hasadı Denetimleri Sürüyor

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, devam eden hububat hasadı sırasında denetim yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Talas İlçesi Başakpınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat sırasında açıklamalarda bulundu.

Kayseri'nin toplam tarım alanının yaklaşık yüzde 76'sında tahıllar ve bitkisel ürünler üretildiğini belirten Saklav, 2025 üretim yılında hububat hasadının 16 ilçede devam ettiğini bildirdi.

Saklav, şunları kaydetti:

"Hububat hasadı biçerdöverlerle yapıldığı için bizim kontrollerimizde devam ediyor. Yaklaşık 83 teknik personelimizle 17 ekip oluşturduk ve 16 ilçemizde 24 saat denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada ekiplerimiz, biçerdöverlerin özellikle operatör belgelerini, yangın tüplerini ve dane kayıplarını inceliyor. Personellerimiz denetimleri gerçekleştirip, herhangi bir aksilik olduğunda hasadı durdurup gerekli idari işlemleri yapıyor. Buğday ve arpa hasadında yaklaşık yüzde 50'ye geldik ve yaklaşık 1 ay içerisinde de hasadımız bitecek."

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yılki verilerine göre, 1 milyon 596 bin dekarda 500 bin ton buğday, 1 milyon 300 bin dekarda 404 bin ton arpa üretimi gerçekleştirdiklerini anımsatan Saklav, 130 bin dekarda 48 bin ton çavdar, 42 bin dekarda 17 bin ton tritikale ve 58 bin dekarda 15 bin ton yulaf hasadı yapıldığını söyledi.

???????Saklav, en temel hedeflerinin verimliliği ve kaliteyi artırarak sürdürülebilir üretimi sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.