Kayseri'de et işleme tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde et işleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi'ndeki et işleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, işletmede hasar oluştu.