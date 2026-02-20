Kayseri'de et işleme tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir et işleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde et işleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi'ndeki et işleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, işletmede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin