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Kayseri'de deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'de deprem

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ilçede 17: 04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

(Ali Göç/ İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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