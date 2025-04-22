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Kayseri'de çocuk koşusu düzenlenecek

Kayseri'de çocuk koşusu düzenlenecek
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Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel çocuk koşusu düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel çocuk koşusu düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ, bayramı bu yıl da coşkuyla kutlayacak.

Belediye, bu anlamlı günde çocukların hem eğlenip hem de sağlıklı bir aktivitenin keyfini çıkarabileceği çocuk koşusu düzenleyecek.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin büyük etkinlik alanında saat 14.00'te başlayacak koşu, 7-15 yaş grubundaki çocuklar arasında gerçekleştirilecek.

Koşu öncesinde 13.00-13.45 saatleri arasında göğüs numaraları dağıtılacak ve ısınma hareketleriyle minik sporcular, koşuya hazırlık yapacak.

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Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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