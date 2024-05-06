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Kayseri'de Ayakkabı Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kayseri'de bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kayseri'de bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir apartmanda yaşanan ayakkabı hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Güvenlik Hırsızlık Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

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