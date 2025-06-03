Kayseri'de 6 Yılda 50 Kilometre Bisiklet Yolu Eklendi

Kayseri'de 6 Yılda 50 Kilometre Bisiklet Yolu Eklendi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yollarına 6 yılda yaklaşık 50 kilometre ekleyerek toplamda 80 kilometrelik bisiklet yolunun hizmete sunulmasını sağladı. Kentin farklı noktalarına yapılan 102 milyon 687 bin 400 liralık yatırımla birlikte BMX parkuru da kazandırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yılda bisiklet yollarına yaklaşık 50 kilometre ekleme yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet için yatırımlar devam ediyor.

Bisiklet yollarına 6 yılda yaklaşık 50 kilometre eklenerek, toplam 80 kilometrelik bisiklet yolunun hizmet vermesi sağlandı.

Kentin 10'dan fazla noktasında 102 milyon 687 bin 400 liralık yatırım yapıldı.

Ayrıca, BMX parkuru kente kazandırıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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