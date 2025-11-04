Haberler

Kayseri'de 51 Milyon Liralık Yol Projesi Devam Ediyor

Kayseri'de 51 Milyon Liralık Yol Projesi Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Balçıçakırı-Burhaniye yolu için 51 milyon 248 bin lira yatırım ile yol yapım, genişletme, köprü ve asfaltlama çalışmaları yürütüyor. Başkan Büyükkılıç, projenin sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan 51 milyon 248 bin lira yatırım bedelli Balçıçakırı- Burhaniye yolu çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Yahyalı ilçesi Balçıçakırı ve Burhaniye mahalleleri arasında yer alan 18 kilometrelik yol güzergahında kapsamlı yol yapım, genişletme, köprü ve asfaltlama çalışmaları yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin her köşesini kalkındırmak için çalıştıklarını belirtti.

Yahyalı ilçesinin hem tarımsal potansiyeliyle hem de doğa turizmiyle bir değere sahip olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Balçıçakırı-Burhaniye hattında yürüttüğümüz 51 milyon liralık yatırım, sadece bir yol projesi değil, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyecek bir altyapı hamlesidir. Hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşması için hizmet üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.