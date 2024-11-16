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Kayseri'de 455 Öğrenciye Hafızlık İcazet Belgesi Verildi

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Kayseri Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 455 öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni, Kadir Has Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Vali Gökmen Çiçek, hafız öğrencilerin başarılarında ailelerin önemli rol oynadığını vurguladı.

Kayseri Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 455 öğrenci için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Kadir Has Spor Salonu'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, hafız olan öğrencilerin başarısında anne ve babaların da büyük emeği olduğunu söyledi.

İslamiyet'in binlerce yıl dünyaya adalet götüreceğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinde bizim dinimize, bizim Peygamberimize bazı alçaklar hakaret ediyor ama bilmiyorlar ki onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu binler, bu salonları doldurmaya devam edecek. Bu memleket hafızlar yetiştirmeye devam edecek. Peygamber efendimizin ismini anarken kalpleri tir tir titreyecek, heyecandan gözyaşı dökecek. Kayseri de bu millet de Hazreti Muhammed Mustafa'ya aşık."

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da Kayseri'de nice yiğitler, alimler ve veliler yetiştiğini ifade etti.

Hafızların önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Ayvaz, "Kur'an, sevgili Peygamberimize inmeye başladığı andan itibaren Peygamberimiz ve sahabeler onu ezberlemeye başladı. Daha sonra gönülden gönüle, satırdan satıra yazılmasıyla günümüze kadar geldi. Bir gelenek oldu. Bu geleneğimiz devam ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından hafızlığını tamamlayan 239 kız ve 216 erkek öğrenciye icazet belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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