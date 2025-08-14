Kayseri'de 4 Bin 200 Dolar Değerinde Sahte Banknot Ele Geçirildi

Kayseri'de 4 Bin 200 Dolar Değerinde Sahte Banknot Ele Geçirildi
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri, 4 bin 200 dolarlık sahte banknot ile 1 şüpheliyi yakaladı. Y.I. isimli zanlının piyasaya sahte dolar süreceği tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Y.I'nın piyasaya sahte dolar süreceğini tespit etti.

Hunat Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının üzerinde 41 sahte 100 dolar ile 2 sahte 50 dolarlık banknot ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
