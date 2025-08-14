Kayseri'de 4 Bin 200 Dolar Değerinde Sahte Banknot Ele Geçirildi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri, 4 bin 200 dolarlık sahte banknot ile 1 şüpheliyi yakaladı. Y.I. isimli zanlının piyasaya sahte dolar süreceği tespit edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Y.I'nın piyasaya sahte dolar süreceğini tespit etti.
Hunat Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının üzerinde 41 sahte 100 dolar ile 2 sahte 50 dolarlık banknot ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel