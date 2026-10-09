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Kayseri'de 336 bin dekar kabak tarlası hasat öncesi sarıya büründü

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Kayseri'de 336 bin dekar kabak tarlası hasat öncesi sarıya büründü
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Çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye lideri Kayseri'de 336 bin dekar alandaki tarlalar hasat öncesi sarıya büründü. Erciyes eteklerinde yaklaşık 30 yıldır üretim yapan çiftçi Mehmet Gel, dekarda 130-160 kilogram ürün aldıklarını ve güzel fiyata satmayı umduklarını söyledi.

Çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de lider konumda bulunan Kayseri'de kabak ekili tarlalar sarıya büründü.

Toplam 336 bin dekar alanda ekilen ve Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'ini tek başına karşılayan kentte hasat dönemi öncesinde tarlaları kaplayan sarı ve turuncu renkli kabaklar seyirlik görüntü oluşturuyor.

Hasat olgunluğuna ulaşan kabakların tarlalarda oluşturduğu renk cümbüşü, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de doğada sarı rengiyle ilgi çekiyor.

Kent ekonomisine her yıl milyonlarca lira katma değer sağlayan devasa kabak tarlaları, havadan çekilen görüntülerle de sarının en güzel tonlarını gözler önüne seriyor.

Toprakla buluştukları andan itibaren yoğun emekle yetiştirilen çerezlik kabaklar, hummalı çalışmayla toplanıp çekirdekleri ayrıştırılarak kurutma aşamasına geçiliyor.

"İnşallah güzel bir fiyata da satabiliriz"

Güney Aşağı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet Gel, AA muhabirine, ilçede hayvancılık ve tarımın her çeşidinin yapıldığını, bunlardan birinin de kabak çekirdeği üretimi olduğunu söyledi.

Erciyes eteklerinde yaklaşık 30 yıldır kabak çekirdeği ürettiklerini anlatan Gel, "Türkiye'nin yüzde 30-35'inin kabak çekirdeği üretimi Kayseri'de yapılıyor." dedi.

Dekarda ortalama 130-160 kilogram ürün aldıklarını dile getiren Gel, "Erciyes eteklerindeki kabaklarımız, sarı görselleriyle çok güzel gözüküyor. İnşallah güzel bir fiyata da satabiliriz." diye konuştu.

Nezir Ötegen de kabak çekirdeğinin ilçe için önemli bir geçim kaynağı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Erciyes'i kışın kar süsler, yazın da kabak çekirdeğinin görselliği süslüyor. Fotoğraf sanatçıları için aranıp da bulunamayan görsellik arz ediyor. Bundan dolayı da 'sarı altın' olarak değerlendiriliyor. Çiftçilerimiz, son zamanlarda bayağı da ilgi gördü çünkü görsellik bakımından Develi ve Erciyes'e ayrı bir değer katıyor diyebiliriz. Hem sofraların bereketi hem de Erciyes'in güneyinde susuz ve sulu tarıma da ayrı bir değer katıyor. Türkiye'deki üretimin 3'te 1'i Erciyes'in güneyi ve doğusundaki Tomarza, Develi, Yeşilhisar bölgelerinde yani Erciyes'in eteklerinde gerçekleştiriliyor."

Kabak çekirdeğinin çerezlik olarak üretildiğini vurgulayan Ötegen, Erciyes Dağı ile "sarı altın"ların görsellik bakımından birbirini tamamladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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