Kayseri'de 2 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri, preslenmiş atık kağıtlar arasında gizlenmiş 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak sigara getirilmesi istihbaratı doğrultusunda operasyon düzenledi.

Kayseri'de polis ekipleri preslenmiş atık kağıtları arasında gizlenmiş 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kente kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bir tırın kasasında preslenmiş atık kağıtların arasında gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin paket sigara buldu.

Operasyonda yakalanan F.A. ile M.Ş.B. hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
