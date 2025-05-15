Kayseri'de 19 Mayıs Kutlamaları: Binlerce Kişi Fener Alayı Düzenledi

Kayseri'de 19 Mayıs Kutlamaları: Binlerce Kişi Fener Alayı Düzenledi
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Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Yürüyüş Sivas Caddesi'nde başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

KAYSERİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, binlerce kişinin katıldığı fener alayı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında katılımcılar, Türk bayrakları ve meşalelerle Sivas Caddesi'nde toplandı. Vatandaşlar bir süre sonra ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte, meydanda toplanan vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Yürüyüşe Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve protokol üyeleri de katıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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