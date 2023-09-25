Kayseri'de 1 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 kilo 328 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca sentetik hap, para ve hassas terazi de ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 kilo 328 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından kentte bulunan bir adrese yapılan operasyonda; 1 kilo 328 gram uyuşturucu madde, 9 bin 409 adet sentetik hap, 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ