Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 394 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, bu yıl toplam 1 milyar 394 milyon 537 liralık yatırım gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kısa sürede 268 milyon liralık 29 Ekim Kavşağı'nı hayata geçiren Fen İşleri Daire Başkanlığı, bu yıl toplam 1 milyar 394 milyon 537 liralık yatırıma imza attı.

Büyükşehir Belediyesi, 2025'te toplam 48 ihaleye imza atarak, kenti hizmetle buluşturmaya devam ediyor.

Bir yıl içerisinde Kayseri'deki çeşitli yolların asfaltlanması kapsamında 20'den fazla noktada 264 bin ton sıcak asfalt üreterek serim işlemini gerçekleştiren belediye, yatırım bedeli olarak 475 milyon 200 bin liralık harcama yaptı.

İl genelinde yürüttüğü çalışmaları sürdüren belediye, çok sayıda büyük ölçekli projeyi de eş zamanlı olarak hayata geçiriyor.