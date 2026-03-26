Başkan Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşerek Kayseri'nin spor hedeflerini ve altyapı yatırımlarını ele aldı. Ayrıca, AK Parti Yerel Yönetimler toplantısına katılarak belediyecilik anlayışını geliştirme vurgusu yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek kentin spor alanındaki mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini ele aldı.

Görüşmede, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip Kayseri'nin Altın Bayrak ödülüyle taçlandırılan spor başarıları ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı süreci değerlendirildi.

Büyükkılıç, şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi, gençliğe yönelik yatırımların arttırılması ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaları Bakan Bak'a aktardı.

Ankara temasları kapsamında AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Büyükkılıç, AK Partili belediyeler olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Büyükkılıç, ortak akıl ve istişare kültürüyle yürütülen bu toplantıların, belediyecilik anlayışını daha ileriye taşıma noktasında büyük önem taşıdığını belirterek, Kayseri için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi

NATO'dan kritik hamle: Komşu ülkedeki Türk askeri tahliye edildi

Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı! İlişkiyi böyle öğrenmiş
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Kamyonla çarpışan otobüs alev aldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Alev alev yanan yolcu otobüsünde feci şekilde can verdiler
Cepheden yeni görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Cepheden yeni görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı! İlişkiyi böyle öğrenmiş
Yolcu otobüsü nehre düştü! Sudan 26 cansız beden çıkarıldı, kayıplar var

Yok böyle facia! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor
İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı

Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım