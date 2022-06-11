KAYMEK yaz kursları kayıtları sürüyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi kurslarına 1 haftada 5 bini aşkın kişi kayıt yaptırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi kurslarına 1 haftada 5 bini aşkın kişi kayıt yaptırdı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK Gençlik Merkezleri yaz tatilinde 8-14 yaş yaz okulu, LGS-YKS ön hazırlık kursları verirken, sanat ve mesleki eğitim kurslarında ise 43 branşta faaliyet yürütecek. 8-14 yaş yaz okulunda Kur'an-ı Kerim, akıl oyunları, el sanatları, Türk İslam bilginleri tarih okumaları, robotik kodlama gibi branşların yanında sinema, bilim merkezi gezisi, doğa yürüyüşü, kültür gezisi, buz pateni, yüzme, seminer gibi etkinlikler de yapılacak. Yaz dönemi kurslarına 1 haftada 5 bini aşkın kayıt yapıldı. Yaz okulu 4 Temmuz'da başlayıp 26 Ağustos'ta sona erecek. AA / Esma Küçükşahin - Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi gençlik LGS Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KAYMEK yaz kursları kayıtları sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.