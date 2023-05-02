Kaymakam Uludağ öğrencilere mesleğini tanıttı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde "Bir Hedefi Olmalı İnsanın" projesi kapsamında gerçekleştirilen kariyer günlerinin ilk konuğu Kaymakam Ali Can Uludağ oldu.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde "Bir Hedefi Olmalı İnsanın" projesi kapsamında gerçekleştirilen kariyer günlerinin ilk konuğu Kaymakam Ali Can Uludağ oldu.

Uludağ, Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kaymakamlık mesleğinin önemini, neler yaptığını anlattı.

Öğrencilerle anılarını da paylaşan Uludağ, "Kaymakam, ilçede yasaların uygulanmasını sağlar ve valinin emirlerini uygular. İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasındaki eşgüdümü sağlayan kaymakamlar, halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli önlemleri alır. Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder." diye konuştu.

Program, Uludağ'ın öğrencilerin sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.