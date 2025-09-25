Kaymakam Erdoğan'dan Ziraat Odası'na Ziyaret

Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Başkale Ziraat Odası Başkanı İsmet Aşan'ı ziyaret etti.

Başkan Aşan ve yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, ekibe başarı diledi.

Ziyaretinden dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Aşan, "Çiftçiler yeni yuvasına kavuşmanın sevincini yaşadı. Başkaleli çiftçilerimizin emeğini desteklemek, tarım sektörünü güçlendirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ziyaretinde Kaymakam Erdoğan'a İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe eşlik etti.