Kaymakam Demirgül, Okulların Hazırlıklarını İnceledi

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, okullardaki hazırlıkları yerinde incelemek amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Demirgül, yeni eğitim öğretim öncesi 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karaşar Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul idarecilerinden bilgi aldı.

Ziyaretlerde, okulların fiziki durumu, yeni eğitim yılına hazırlık çalışmaları ve ihtiyaç duyulan eksiklikler değerlendirildi.

Gençlerin hem eğitim hem de spor alanında daha iyi imkanlara kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Kaymakam Demirgül, yapılması planlanan spor tesislerinin gençlerin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Demirgül'e ziyaretlerinde Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Göynücek Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Talip Bulut ile Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil eşlik etti.