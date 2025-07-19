Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, Buğday Hasadına Katıldı

Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, Buğday Hasadına Katıldı
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Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, üreticilerle birlikte buğday hasadı yaptı ve onlara bereketli bir sezon diledi. Hasat etkinliğine İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Tarım Müdürü ve ziraat mühendisleri de katıldı.

Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, üreticilerle buğday hasadına katıldı.

Sungur, Günedoğru Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi, hasat hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Sungur, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Kaymakam Ahmet Fatih Sungur'a İlçe Jandarma Komutanı Adem Kaya, İlçe Tarım Müdürü İsmet Çılgın, ziraat mühendisleri ve Günedoğru Mahalle Muhtarı Münir Akbaş eşlik etti.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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