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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 132 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da belirlendi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 132 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 132, Hakkari'de 124, Kartalkaya'da 122, Sarıkamış'ta 117, Ergan'da 105, Kartepe 56, Uludağ'da 35, Erciyes'te 25, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Yalnızçam'da 18, Hesarek'te 17, Denizli'de 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez10.01.2023En düşükEn yüksek
PalandökenKY-4-2
ErganKY-4-2
HakkariKY-12-3
KartalkayaKY-40
SarıkamışKY-20
ErciyesKY-31
Yıldız DağıKY12
MersivanKY-11
IlgazKY-42
DenizliKY-40
GevaşKY-83
YıldıztepeKY-4-2
Kop DağıKY-13
UludağKY-8-6
DavrazHKY-3-1
ElmadağKY-34

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Toros Dağları Kartalkaya Hakkari Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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