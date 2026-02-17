Haberler

Türk Devletleri Teşkilatı Kayak Merkezleri Birliği Uludağ'da buluştu

Türk Devletleri Teşkilatı Kayak Merkezleri Birliği Uludağ'da buluştu
Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı Kayak Merkezleri Birliği'nin temsilcileri, kış turizmini güçlendirmek amacıyla Uludağ'da bir araya geldi. Toplantıda, ortak tanıtım stratejileri ve spor turizmi alanında iş birliği konuları ele alındı.

TÜRK Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan Kayak Merkezleri Birliği'nin temsilcileri, Uludağ'da bulunan özel bir otelde yapılan toplantıda bir araya gelerek; kış turizminin güçlendirilmesi adına toplantı gerçekleştirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan 'Kayak Merkezleri Birliği'nin temsilcileri, Uludağ'da bulunan özel bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Kış turizmi alanında bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi, destinasyonlar arası tanıtım sinerjisi oluşturmayı ve spor turizmi alanında ortak projeler geliştirmeyi amaçlayan organizasyonda toplantılar, panel oturumları, teknik değerlendirmeler ve sportif etkinliklerden oluşan kapsamlı bir program çerçevesinde gerçekleştirilecek.

ORTAK TANITIM STRATEJİLERİ KONUŞULDU

Türk Dünyası'nda Kış Turizmi Vizyonu Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde, Türk dünyasında kış turizminin gelişim potansiyeli, sürdürülebilir destinasyon yönetimi, uluslararası organizasyon kapasitesi ve ortak tanıtım stratejileri ele alındı. Uludağ'da 16-19 Şubat tarihlerinde yapılacak etkinliklerde Sporun Birleştirici Gücü Program kapsamında düzenlenecek kayak yarışı ile Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen sporcular aynı pistte buluşacak. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, kültürel bağların güçlendirilmesine ve turizm alanında kalıcı iş birliklerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

'TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİMİZİN GELİŞEREK BÜYÜMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Kurmuş oldukları birliğin gelişip, büyümesini hedeflediklerini söyleyen Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov, "Öncelikle Uludağ'da böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada toplanmamızın sebebi, Türk birlikleri olarak iş birliğini geliştirmek, destek olmak. Spor ve kültürel etkinliklerle birliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Yıl boyunca Türk Devletleri Birliği kapsamında, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da ve Özbekistan'da birçok etkinlikler organize ediyoruz. Bununla birlikte Türk Devletleri Birliğimizin gelişerek büyümesini hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
