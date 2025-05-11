Katargate Davasında Netanyahu'nun Çevresine Para Akışının İzleri Ortaya Çıktı

İsrail basını, Katargate davasında İsrail'e aktarılan paranın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'a hangi rotalardan ulaştığını paylaştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, savcılık soruşturması neticesinde Netanyahu'nun çevresindeki isimlere Katar'dan aktarılan paranın yol haritasının ortaya çıktığı kaydedildi.

Katar hükümetinden uluslararası bir şirkete aktarılan paranın, oradan İsrail dış istihbarat servisi Mossad yetkilisine ve Netanyahu'nun yakın çevresindeki bir kişinin şirketine aktığı ileri sürüldü.

Banka hesapları, şüphelilerin telefon kayıtları, ifadeler ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda soruşturma ekibinin bu rotalara ulaştığı aktarıldı.

Rotalardan birinde, Katar hükümeti tarafından istihdam edildiği öne sürülen ABD'li danışman Jay Potlik ve Gil Birger isimli İsrailli bir iş adamı üzerinden paranın Feldstein'a ulaştığı ifade edildi.

Diğer rota üzerinden para transferinin, 2022'de başlayıp 2024'e kadar devam ettiği ve Katar hükümetinden başka bir şirket aracılığıyla gelen paranın bir Mossad yetkilisine, oradan da Netanyahu'nun danışmanı Urich'in "Perception" şirketine transfer edildiği kaydedildi.

İlk para akışının, 2022 Dünya Kupası öncesi Katar'ın imajını iyileştirme çabaları için başlatıldığı öne sürüldü.

Haberde, para transferinin çok sayıda elden geçerek yapılması nedeniyle şüphelilerin inkar etmesine karşın, İsrail polisinin elinde yeterli kanıt olduğu belirtildi.

"Katargate" skandalı

"Katargate" tartışmaları, Katar'dan milyonlarca dolar alınarak Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddiasıyla başlamış, İsrail Başbakanı bu iddiaların sahiplerine karşı dava açtığını kaydetmişti.

Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un sanık sandalyesine oturduğu, Şabak'ın ise soruşturduğu bir soruşturmaya dönüşmüştü.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti.

İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'e para aktardığını söylediği ses kaydı, İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.

Başbakan Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich, "Katargate" soruşturması kapsamında 31 Mart'ta tutuklanmış, Netanyahu da aynı gün polise "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.