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Katar ve Lübnan başbakanları New York'ta enerji desteği ve ordu yardımını görüştü

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Katar ve Lübnan başbakanları, BM 81. Genel Kurulu için New York'ta enerji desteği, Lübnan ordusunun güçlendirilmesi ve yeniden imarı görüştü. Görüşmede gerilimin azaltılması ve bölgenin güvenlik ve istikrarı için çabaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra enerji ve elektrik sektörlerine destek, Lübnan ordusunun kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeniden imar konularını görüştü.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Al Sani ile Selam'ın görüşmesine Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz bin Salih el-Huleyfi de katıldı.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, gerilimin azaltılması, Körfez ülkeleri ile bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması ve yeni çatışmaların önlenmesi için çabaların artırılmasının önemi vurgulandı.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesine yönelik yolların da ele alındığı görüşmede, Lübnanlıların karşı karşıya olduğu yaşam koşullarındaki zorlukların hafifletilmesi amacıyla enerji ve elektrik sektörlerinde destek ve işbirliğinin artırılması değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Lübnan ordusuna destek verilmesi ve kapasitesinin güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım işbirliğinin geliştirilmesi ile Lübnan'ın toparlanma ve yeniden imar sürecine destek sağlanması konuları ele alındı.

Açıklamada, Selam'ın Katar'a Lübnan'ın yanında durmasından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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