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Katar, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konseyinin 2027-2030 dönemi üyeliğine seçildi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tam Yetkili Temsilciler Konferansı kapsamında yapılan seçimlerde Katar, Asya ve Avustralasya bölgesini temsilen konsey üyeliğine getirildi.

Böylece Katar, birliğe katıldığı 1973'ten bu yana ilk kez konseyde yer almaya hak kazandı.

Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed bin Ali el-Mennai, yaptığı açıklamada, üyeliğin hem üye ülkelere karşı bir sorumluluk hem de bu ülkelerin ihtiyaçlarına yanıt veren, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen politikaların hazırlanmasına katkı sunma fırsatı olduğunu belirtti.

Üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Mennai, Katar'ın gelecek dört yılda kapsayıcı bağlantı olanaklarının genişletilmesi, iletişim ağlarının dayanıklılığı ile hizmet sürekliliğinin güçlendirilmesi ve yeni teknolojilere adil erişimin desteklenmesine odaklanacağını kaydetti.

Mennai, bu hedefler doğrultusunda kapasite geliştirme ve yönetişim çerçevelerinin oluşturulmasına da önem vereceklerini ifade etti.

Katar İletişim Düzenleme Kurumu Başkanı Ahmed Abdullah el-Muslemani ise seçim sonucunun, uluslararası toplumun Katar'a duyduğu güveni ve ülkenin telekomünikasyon ile bilgi teknolojileri alanındaki başarılarının takdir edildiğini gösterdiğini söyledi.

Muslemani, üyeliğin Katar'a sektörün geleceğine ilişkin uluslararası müzakerelere ve karar alma süreçlerine katılma imkanı sağlayacağını belirterek, yeni ortaklıklar kurmayı ve uluslararası işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Toplam 48 üye ülkeden oluşan ITU Konseyi, Tam Yetkili Temsilciler Konferansları arasındaki dönemde birliğin yönetim organı olarak görev yapıyor. Konsey, birliğin politika, strateji ve faaliyetlerini denetliyor, alınan kararların uygulanmasını izliyor.

Kaynak: AA