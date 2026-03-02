Haberler

Katar, Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (Lng) Üretimini Resmi Olarak Durdurdu

Güncelleme:
Katar, ana enerji tesisine yönelik İran'ın gerçekleştirilen saldırının ardından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini geçici olarak durdurdu. Bu durum, küresel enerji piyasaları için önemli sonuçlar doğurabilir.

KatarEnergy ve resmi devlet haber ajansı, üretimin Pazartesi günü durdurulduğunu doğruladı. Tesiste, toplam yıllık 77 milyon ton üretim kapasitesine sahip 14 LNG üretim hattı bulunuyor.

Söz konusu saldırılar, daha önce Suudi Aramco'ya ait günlük 550 bin varil kapasiteli Ras Tanura rafinerisinin de saldırılar sonrası kapatılmasının ardından gerçekleşti. Uluslararası medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, Katar'ın LNG üretimini durdurmasının, küresel doğal gaz arzı üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor. Doha yönetimi, Avrupa Birliği'nin ithalatında önemli bir paya sahip olup Brüksel'in Rus boru hattı gazına bağımlılığını azaltma stratejisinde kilit rol oynuyordu.

Kaynak: ANKA
500

