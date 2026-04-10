Katar'ın Ankara Büyükelçiliği 6 Togg satın aldı

Katar'ın Ankara Büyükelçiliği, Türk sanayisinin kalitesine ve gelişimine duyduğu güvenin göstergesi olarak elçilik bünyesinde kullanılmak üzere 6 Togg satın aldı.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliği, Türk sanayisinin kalitesine ve gelişimine duyduğu güvenin göstergesi olarak elçilik bünyesinde kullanılmak üzere 6 Togg satın aldı.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'ın Türk sanayisinin kalitesine ve gelişimine duyduğu artan güvene, teknolojik ve ileri sanayi alanlarındaki kayda değer ilerlemelere işaret ederek, " Katar'ın Türkiye nezdindeki diplomatik misyonunun, yerli üretim Togg marka araçlar satın aldığını gururla ifade etmek isterim." dedi.

Al-Henzab, bu tercihin Katar ile Türkiye arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri ve artan stratejik ortaklık çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu ilişkiler sayesinde farklı işbirliği alanlarını, özellikle ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarını desteklemeye ve güçlendirmeye özen göstermekteyiz." diye konuştu.

Büyükelçi Al-Henzab, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımın, Türk sanayisinin kaydettiği nitelikli başarıları takdir ettiğimizi ve sürdürülebilir kalkınma yollarını güçlendirmeye katkıda bulunan yenilikçi modelleri desteklemeye özen gösterdiğimizi yansıttığını vurgulamak isterim. İki kardeş ülke arasında daha verimli ve yapıcı işbirliğinin devamını da dört gözle bekliyoruz."

Al-Henzab, konuşmasının ardından Togg sürüşü yaptı ve elçilik personeliyle aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
